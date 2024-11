Un sueño en el horizonte: Eiichiro Oda habla de un posible spin-off de One Piece

El creador de One Piece, Eiichiro Oda, ha revelado un deseo particular: explorar un spin-off de su serie que sigue cautivando a millones de fans alrededor del mundo. Durante una entrevista reciente, Oda mencionó que le encantaría desarrollar una historia derivada, aunque no especificó detalles concretos. Esta revelación ha despertado gran interés en la comunidad de fans, quienes ya imaginan diversas posibilidades sobre qué aspectos del universo de One Piece podrían ampliarse en este nuevo proyecto.