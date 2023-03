Una nueva encuesta revela cuál es el Batman preferido por los fans

No deja de resultar sorprendente que Keaton haya vencido al resto de Batman. Y es que, en su momento su elección para ser el Caballero de la noche tuvo bastante rechazo, ya que venía de actuar en comedias y comedias románticas. No obstante, se supo ganar el cariño de los fanáticos en las dos cintas en que las que participó (Batman y Batman Returns), al grado que su regresó en la película The Flash, a estrenarse en junio de este año en cines, ha generado una gran expectativa.