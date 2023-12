Unifranz entregó el trofeo de los E-sports 2023 a 14 campeones, tras un año de competición

“Unifranz es la única universidad en toda Bolivia que hace este tipo de torneos. Realmente es increíble el apoyo que dan y la verdad, no esperaba llegar a este nivel. Esta fue la primera vez que entré a un torneo y gracias a Dios lo gané”, dijo Édgar Rojas, campeón de FIFA en la ceremonia que se realizó en Cochabamba.

Cesar Nieto Coca, capitán del equipo Omega Gaming, campeón de Dota2, agradeció la organización del evento. “La verdad, no hay muchos torneos y me gusta que den la iniciativa para que continúen los campeonatos más adelante, sobre todo, de los e-sport que es un público que crece cada año”. El joven recibió el reconocimiento a nombre de sus compañeros Ariel Choque, Jonathan Lucana, Juan Carlos Mamani, Diego Lucana y Junior Guardia que no pudieron asistir al evento.