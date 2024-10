Venom: The Last Dance - Curiosidades que debes conocer de la última aventura de Eddie Brock y Venom

Venom: The Last Dance representa el épico final de la trilogía de Venom , en la cual Tom Hardy retoma su papel como el icónico antihéroe de Marvel. Esta entrega lleva a Eddie Brock y a Venom al límite, enfrentando amenazas tanto en la Tierra como en el espacio.

Tom Hardy además de interpretar a Eddie Brock y darle voz al simbionte Venom, ha sido clave en el desarrollo de la historia y tono de la trilogía. Su conexión con el personaje es tal que él y la directora Kelly Marcel trabajaron juntos en la narrativa de Venom: The Last Dance , definiendo la dirección del guion y explorando nuevas facetas de Eddie y Venom.

Venom: The Last Dance presenta no una, sino dos escenas post-créditos que prometen sorprender a los fanáticos. Ambas escenas añaden un cierre especial y podrían dar pistas sobre futuros desarrollos en el universo Marvel. Los espectadores deberán quedarse hasta el final para no perderse estas sorpresas que complementan la historia.