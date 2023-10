“V/H/S/99”, la quinta entrega de la intrigante secuela de terror se estrena el 19 de octubre

Los amantes del terror y la intriga no se la pueden perder en su cine favorito desde este jueves 19 de octubre

En "The Gawkers", unos adolescentes voyeristas descubren la espeluznante verdad que se esconde tras la chica de al lado. Por último, en "To Hell and Back", dos cineastas a los que se pide que documenten un ritual de invocación en vísperas del efecto 2000 son transportados accidentalmente a una dimensión infernal, donde un alma atormentada les guía para escapar de sus demoníacos habitantes.