¿Vuelve la saga clásica? God of War podría recibir remasterizaciones para PS5

Aunque aún no ha habido una confirmación oficial, los rumores sugieren que esta remasterización podría abarcar títulos como God of War (2005), God of War II (2007), o incluso God of War III (2010). Las versiones remasterizadas no serían una novedad total en la franquicia, ya que algunos de estos juegos ya fueron relanzados para PS3 y PS4 con mejoras gráficas, pero este proyecto podría ir más allá al actualizar los títulos para aprovechar el hardware de PS5 y las nuevas tecnologías gráficas.