Warner tiene planes para una película de Game of Thrones

Entre las propuestas, Warner Bros. contempla la creación de varias series y películas ambientadas en el mismo universo de Game of Thrones. Este esfuerzo no solo abarca spin-offs como House of the Dragon, que ya ha capturado el interés de los fanáticos, sino también posibles precuelas, secuelas, y contenidos basados en otras épocas y personajes clave de Westeros.