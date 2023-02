Zelda: Tears of the Kingdom será el juego más grande de Nintendo

El nuevo juego de The Legend of Zelda, que llegará enl 12 de mayo de este año, no solo será uno de los más esperados de la Nintendo Switch, sino será el más grande desarrollado por la compañía nipona.

El usuario de Reddit Bob ha confirmado en la Nintendo eShop, que el tamaño del archivo base de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es de 18,2 GB.

Esa cantidad, supera los 14,4 GB de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que en su día fue el juego first party más grande de Switch. Otros títulos first party de Nintendo han rozado desde entonces esa cifra como Xenoblade Chronicles 3 con 14,38 GB y Fire Emblem Engage con 12,68 GB.

El mayor tamaño del archivo revela que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom será uno de los juegos más ambiciosos del Nintendo Switch. Incluso su precio será superior: $us 70.

Mirá su tráiler a continuación: