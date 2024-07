Zelda y Link serán jugables en el nuevo título de "The Legend of Zelda"

Nintendo ha revelado el próximo juego de la serie, "The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom", que contará con la princesa Zelda como protagonista principal. En este título, Zelda deberá salvar Hyrule de las grietas que se están formando y rescatar a Link, quien también será un personaje jugable en momentos específicos. Zelda usará una varita mágica para invocar criaturas y resolver acertijos, mientras que Link empleará su espada y flechas.