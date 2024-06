35 años de Track: "Ser rockero es una forma de vida"

Track cumple 35 años y prepara una celebración, a lo grande, para este sábado 8 de junio. Será un festival, Live Sound Rock Festival, que contará con la participación de, al menos seis bandas, que quieren celebrar junto a ellos sus tres décadas y media de carrera musical.

Para saber sobre el espectáculo por los 35 años de Track

1.- La cita rockera es en el Círculo Aeronáutico (Segundo Anillo y Avenida Las Américas), a partir de las 19:00 de este sábado.

2.- Hasta el 6 de junio, las entradas cuestan Bs 100, pero los días siguientes, Bs 150. Para más información está disponible el 70444720.

3.- Además de Track, el público podrá escuchar a: Fiesta Cuetillo, Querembas, Turbión, Alma de Acero, 9mm y Storm.

4.- Como 35 años no se cumplen todos los días, en este concierto de aniversario habrá músicos invitados, entre ellos Raúl Moreno, el baterista de la formación original de Track, que llegará desde Estados Unidos, donde reside, para celebrar tocando con la banda cruceña.

Track. Foto: Fuad Landívar

​

En estos 35 años de carrera artística, Track ha vivido muchas experiencias.

Estas son 7 cosas que debes conocer sobre Track

1.- En la primera formación los músicos eran: Glen Vargas (guitarra), Daniel Pesce (voz), Roy Vargas (bajo), Juan José Camiña (teclado) y Raúl Moreno. Actualmente, Track se mantiene con Glen, Daniel y Roy, mientras que Eduardo Ibacache está en los teclados y Carlos Antezana, en la batería.

2.- Explota el cielo es el nombre del más reciente disco que Track lanzó, pero que no pudo ser presentado, debido a la pandemia. Planean presentarlo pronto.

3.- Track tiene planeado un acústico para 2025. Y aseguran que seguirán componiendo y que habrá otro disco de estudio.

4.- Entre los referentes musicales de Track mencionan: Deep Purple, Black Sabbath, Ozzy, Van Halen, y White Stripes.

5.- Track nunca elude un desafío: “Tocamos donde sea, para la cantidad de gente que sea. Nosotros siempre cumplimos, así haya dos personas o 50 mil; o estemos enfermos o se haya roto algo, Track siempre fue consistente. Una vez que tocamos en Potosí, el baterista estaba literalmente destruido. Tocó con tanque de oxígeno”.

6.- Las canciones más queridas de Track para Track: Ave Fénix, Lluvia roja y Levantate vago.

7.- Las canciones más queridas de Track, para Daniel: Un día más y Así no podrás. Para Glen: Un largo camino y las baladas.

Track. Foto: Fuad Landívar

Lo que Glen y Daniel cuentan sobre Track

EL DEBER conversó con Glen Vargas (GV) y Daniel Pesce (DP), sobre estos 35 años de la vida de Track, sobre los cambios en la música durante estos 35 años, sobre su amistad y sobre su relación con el público.

ED. ¿Qué significan, para ustedes, como pilares de Track, estos 35 años?

DP. Toda una vida. Es evidente que el fuego nunca se apagó. No, es una llama que quedó, quedó y creo que va a continuar porque mucha gente que viene y que canta alguna de nuestras canciones, no había nacido cuando nosotros componíamos esas canciones. Entonces quiere decir que les gusta.

(…) Van y cantan, Levántate vago, o Ave fénix, en sus versiones. Y eso te emociona, emociona saber que alguien haya escogido (una de tus canciones) de tantas canciones que hay, tanto, inclusive con inteligencia artificial. Nos alegra mucho, porque quiere decir que se han tomado el tiempo para escucharlas un montón de veces.





ED. ¿Los retos más grandes que han tenido en estos 35 años?

GV. Mantenernos juntos. Ese es el reto más conflictivo. Y después, obviamente, la pandemia y un montón de elementos que pusieron en juego la vida de la gente. También la pandemia nos enseñó que ni el dinero ni las propiedades son importantes; ahí lo más importante es la familia, los amigos. Y nosotros, claro. Cada uno tiene, obviamente, su vida, pero seguimos ligados de alguna forma.

En estos 35 años, obviamente han cambiado muchas cosas, la forma de hacer música también es distinta. ¿Qué cambios son los más fuertes para ustedes?

GV. Yo creo que cada época tiene su lado bueno, ahora no. Sabemos que los géneros de música han cambiado la forma de componer. Hablando de rock, a mí me gusta lo moderno. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que son, admirables; más que todo la técnica ha cambiado mucho. El sonido también; pero, para mi apreciación, en menor magnitud que la técnica. La técnica ha evolucionado mucho en la guitarra, en la batería, en todos los instrumentos, incluso en la parte vocal también.

DP. Ahora hay una ventaja, que también se transforma en una desventaja si no la sabes usar, que ahora cualquier persona con muy poco dinero puede grabar en su casa. Y, de hecho, así han salido un montón de artistas famosos. Grabaron en sus casas, subieron un video, un TikTok, lo que sea, y los escuchó alguien que los encontró interesante comercial y se transformaron en estrellas.

Es un arma muy poderosa, el poder grabar en tu casa con un micrófono, así nomás, con una computadora. Eso ha subido las posibilidades de todos. Antes era imposible que una persona sin dinero pudiera grabar en un estudio.

(…) Yo grabé en un estudio en Buenos Aires, me acuerdo que fue un regalo de mi primo hermano para mí, cuando terminé el Colegio, que él siempre tuvo poder adquisitivo más o menos bien, y nos regaló 2 canciones, de hecho tengo la cinta aquí, me la traje de 1/4 de las primeras dos canciones, que grabamos en Panda -se llamaba el estudio que era de Fito Páez-. Ahí grabamos dos canciones y las tengo ahí en cintas, como un recuerdo prehistórico de lo de lo que pasaba. Pero era todo una, era todo un acontecimiento, era grabar un estudio. Pero cuando llegué acá (Santa Cruz), estos (los hermanos Vargas) tenían su estudio, tenían su radio… eso era un sueño para cualquiera.

Ahora cualquiera puede grabar y decentemente…

GV. No invertís casi en nada; porque antes se invertía… la cinta, solamente la cinta valía como $us 45 USD, $us 50 en una cinta y tenían…

DP … Tenían su vida útil.

GV. Era demasiado (dinero) para ese tiempo; era otra forma.

DP. Encima que la humedad ataca todo lo realizado con hierro...

GV. Para grabar un long play eran dos cintas mínimo.

DP. Y la hora de estudio tenía su costo; eran como $us 20 o $us 25 No cualquiera lo podía hacer.

ED. Y habría que tener el material todo listo para grabar…

GV. Antes el máster era en cinta; ahora en el bolsillo, uno tiene 1000 canciones en un flash memory.

DP. Y de buena calidad.

Lo que está haciendo ahora la inteligencia artificial ayuda (…) como herramienta es fabulosa; pero evidentemente el futuro va a tener muchísimo que ver con la con la ayuda de inteligencia artificial. Y en la música hay canciones hechas completamente, ya, por la inteligencia artificial.





ED. ¿Dónde está el gusto de crear un álbum? ¿Qué hacían, cómo empezaba el proceso?

DP. Por suerte, con Glen hemos sido independientes, a la hora de componer la base, y generosos a la hora de hacerle lo que quieras al tema; quizás yo más que Glen. Glen componía de una forma y (pedía:) “Me gustaría que esto se mantenga así”. Y está bien, porque era su perspectiva de la canción. Yo le traía alguna base, o él me pasaba una base a mí y ambos no. A ambos nos faltaba algo, que del otro ponía.

GV. En realidad, así empezó. Estábamos trabajando nosotros en el estudio, haciendo jingles y haciendo algunos comerciales, que nos pedían. Y Daniel me dice: “Tengo un tema, que quiero grabarlo”. Y yo, como siempre, metido en el trabajo y con la cabeza así, (le digo:) “No, ahorita no; después, dejémoslo para después; después, después”.

Hubo un rato en que le dije: “Bueno ya, hagámoslo”. Me muestra el tema -el tema Levántate vago es de Daniel, entero-. Yo lo escuché y le dije: “Bueno, vamos a cambiar de ritmo, lo vamos a hacer así”. Los arreglos, yo lo hice, y así empezó todo, porque no había Track.

Grabamos el tema. En realidad, la producción se hizo en el estudio, entre los dos. Y resulta que un amigo, que salía de la universidad, de Comunicación, Valdivia…

DP. Julio Valdivia.

GV. Nos dice: “Quiero hacerle un video”.

DP. Era como su tesis.

GV. “Quiero hacer un video, el tema está bueno”. (yo digo:) Ya, venga, Roy y Raúl. Y así fue como empezamos, con un vídeo, que lo lanzamos en los canales (de tv) y tuvo su repercusión.

DP. Sí, ¡explotó!, en la radio, sobre todo.

GV. Para hacer el video, obviamente teníamos tener un nombre. Entonces nos pusimos el nombre así, rápido, y lo hicimos.





ED. ¿Por qué Track? ¿Por la música?

DP. Track es el nombre de las pistas...

GV. Trabajamos con tracks, en el track, y a veces nos faltaban tracks (…) Ahora nos sobran los tracks. En ese tiempo eran 16, ocho, primero. Entonces el track era un dolor de cabeza, para nosotros siempre; siempre nos faltaban tracks.

DP. Había que duplicar, por ejemplo, las voces. Las pasamos todas a un canal, o sea, las mezclábamos; ya después no podías corregirla. O sea, una vez que vos las mudaste a un canal ya no puedes separarlas …

GV. Como trabajábamos con todos esos términos, entonces le pusimos Track. Aparte que me gustaba también el sonido, el sonido de la palabra.

PD. Es un hombre corto, fácil de acordarse.





ED.¿Cómo se han llevado con el público a lo largo de estos años

DP. Siempre bien. Tenemos que tomar en cuenta que Santa Cruz es uno de los lugares más difíciles para hacer lo que hacemos nosotros. Ya lo sabíamos, pero amamos Santa Cruz. Cuando viajamos a al Occidente, allá explota. Allá son como los fans de las películas.

GV. Sí. Realmente se nota la diferencia. Cuando uno va al interior, se nota la diferencia de la gente que sí puede llegar a disfrutarlo más, este género de música.

DP. Te encuentran un poquito más lejano, un poquito más estrella. Quizá aquí como nos ven cotidianamente...

GV. El público aquí, en Santa Cruz es más tropicalizado.

DP. Pero tenemos una gente que nos sigue siempre y a nosotros nos sorprendió mucho lo que pasó cuando presentamos el disco Ave Fénix, 30 años. Teníamos un poco de temor, era la espada de Damocles para nosotros, porque dijimos: “Nos estamos arriesgando en un lugar grande, como Track solos”, porque es un golpe muy fuerte, si no va nadie o si va muy poca gente. Y por suerte se llenó; eso nos entusiasmó bastante.

Para cualquier otro evento que hagamos, de este tipo, tiene que ser un evento grande. Sí, la gente recién va ahí. Va porque les gusta la majestuosidad, les gustan las luces, las pantallas, los efectos… A nosotros nos motiva, y ahora, con los chicos reuniéndonos de nuevo, va a ser bonito.





ED ¿Cómo seguir siendo rockeros en 2024?

GV. Eso se lo lleva adentro, es una forma de vida, para mí, el rock.

DP. Sí, yo creo que no se va a eso (el ser rockero).

GV. A pesar de que a mí no me gustaron nunca los tatuajes, los aretes. Bueno, ya me corté el cabello (…) Más bien estoy ahora a la moda; ahora ya no se usa mucho el cabello largo. Es más libre el asunto del look del del rock, porque es tan amplio el espectro de todos los estilos que hay. Pero yo creo que es una forma de vida y una forma de expresar también.

DP. Nosotros hicimos algo que no era muy normal en el rock. Éramos gente normal, normal me refiero a que no necesitamos ni de droga, ni de violencia, ni de alcohol para para hacer lo que nos gustaba.

Y eso fue una marca nuestra. Algunos nos tildaban de blandos, en ese aspecto: “Pero ¡cómo! Los rockeros tienen que ser agresivos, volver tres días después que salieron”, no sé, el tradicional o el clásico (rockero). No lo hicimos bajo ninguna presión, era porque nos sentíamos así. No necesitábamos ningún tipo de aliciente para hacer lo que nos gustaba.

Y eso creo que hoy nos permite seguir disfrutando de una salud bastante pareja y equilibrada (…) y creo que, en gran medida es por eso; nos hemos cuidado, sin quererlo, porque nos sentíamos cómodos haciéndolo. Y nos funcionó. Y nos funcionó, sobre todo para que nos sintamos bien hoy.