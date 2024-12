A los 77 años, Andrés Lladó destaca como tiktoker

“El personaje que estoy interpretando, Cambanoel, es uno de los que más gusta, pues refleja el amor y felicidad que todas las familias deben sentir en la Navidad”, sostuvo.



Nacido en San Javier, hace 77 años, Lladó comenzó en la actuación por casualidad, cuando el reconocido actor y director de cine Enrique Alfonso Pérez lo hizo debutar en los escenarios, pues el personaje que debía pronunciar la frase “Cuando le arrancaron el ojal por quitarle la flor” no llegó.



“Me temblaba todo el cuerpo, por ello cambié la frase por: Yo vi cuando le arrancaron la flor que llevaba puesta en el ojal”, recuerda Lladó, que luego no paró hasta consagrarse en los escenarios. No solo eso, también dirigió programas de televisión, como Habla Juan y A quién corresponda.