A punto de cumplir un siglo, Wálter Negrón reafirma su vigencia en el arte

“Mi primer dibujo fue uno chiquito, al óleo, se llamaba El almuerzo en Bolivia, era un plato de barro, solo con un hueso, suscitó controversia”, cuenta Walter Negrón, sobre su primera obra que se encuentra en el Museo de Arte contemporáneo de Potosí.



A los 99 años, Negrón vive en una casa con dos palmeras cerca del Parque Urbano de la capital cruceña. Lo acompaña René Vidaurre, amigo de la familia que se encarga de sus cuidados. Entre los recortes de diarios que guarda hay una descripción de su obra, que publicó Pedro Rivero Mercado en 2004: “Walter Negrón ha captado la realidad, no solo del hombre llanero, sino, además, de su geografía cálida y exuberante y su arquitectura tradicional”.



Antes de asentarse definitivamente en Santa Cruz, el artista potosino tuvo un paso por Caracas. “Fui con mi hermano Ricardo Negrón, que era artista de teatro. El conocía galerías y yo vendía para esos lugares. Cuando hubo las inundaciones del río Piraí, viajé a visitar a mi madre, que se encontraba en Santa Cruz y decidí quedarme”, narra el artista.



Autoridad



Walter Negrón fue director nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Educación en 1977, durante siete años. “Desde esa dirección di un impulso al arte, al arte infantil. Fundé las artes plásticas en primaria, buscando ítems. Por ejemplo, la Escuela de Artes Plásticas de Santa Cruz, funcionaba por el entusiasmo de los pintores Tito Kuramotto y Herminio Pedraza, que llegaron a mi despacho y me preguntaron por ítems, porque trabajaban sin apoyo. Les conseguí cuatro ítems, para profesor de escultura, pintura, dibujo y grabado”, comenta Negrón.



Recuerdos



El artista fue amigo de Cecilio Guzmán de Rojas, el famoso pintor potosino, estampado en los antiguos billetes de 10 bolivianos, “Conocí a Cecilio desde niño, él se enamoró de una muchacha jovencita en La Paz y, cuando la encontró con su novio militar, se mató”, cuenta sobre el trágico final del pintor, pero también detalles de sus comienzos. “El padre de Cecilio era portero del colegio Pichincha. Un día, su padre golpeó un clavo contra una pared y la derrumbó, porque el clavo seguramente era grande. Y encontró un tesoro, de esa manera mandó a España a su hijo a estudiar pintura”.



Mientras prepara una exposición de 20 acuarelas para 2023, una vez se reabra la Casa de la Cultura, Negrón recuerda a otros viejos y actuales colegas del arte.



“Recuerdo cuando pintaba con Gil Imaná, pintor indigenista; él era zurdo y yo diestro, y un tarro de agua al medio nos servía a los dos para pintar. La última vez que lo vi fue hace cuatro años, completamente sordo y ciego”, que también menciona al pintor y muralista potosino Wálter Solón Romero, que “pintaba murales al fresco y dibujaba exquisito”.



“El aporte de los artistas de mi generación fue inmenso, porque, tanto en Santa Cruz como en La Paz, había un movimiento artístico increíble”, continúa.



“Estaban Ricardo Pérez Alcalá, Julio Téllez y Ángel Blanco, que retrababa con cuadrículas, que es una técnica alternativa para dibujar”, agrega.



Negrón confiesa que admira a Ejti Stih y Alfredo Müller. “También a Tito Kuramoto, que ha pintando grandes cuadros pero no ha sido muralista en sí”.



Wálter Negrón fue becado por la ONU para trabajar en Cuzco y Moscú como restaurador de obras. El potosino, que se siente un cruceño más, asegura que siempre vivió del arte. “El hecho de que se pueda vender es un tema del público. Acá todavía se puede vender, por status, hay gente que no entiende de arte, pero tiene plata y dice ‘ay que bonito’, pero el arte no es bonito, es bello”, concluye.



Negrón, en su pequeño taller de pinturas. Trabaja al óleo y a la acuarela. En base a esta última técnica son las 20 obras que tiene listas



Indigenista



El artista fue amigo de Cecilio Guzmán de Rojas, el famoso pintor potosino.