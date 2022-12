Actor de Pasión de Gavilanes cuenta su vida de migrante en EEUU: comiendo poco y durmiendo en el piso para ahorrar

“Aquí se sufre mucho. Las condiciones son muy difíciles. Casi no como. Vivo en una casa compartida con otras personas. Pero me da para enviarle plata a mis hijos y ahorrar ", indicó.

También confesó que la soledad lo atormenta. "Cuando hablo con mis hijos, siento la soledad más grande. Eso me parte el corazón, me hace sentir que las fuerzas me faltan y me provoca salir corriendo a abrazarlos. Pero sé que si hago eso mis hijos se van a quedar sin futuro y al cabo de dos meses nos vamos a morir de hambre. Es un sacrificio”, relató.