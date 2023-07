Actores listos para iniciar huelga que puede paralizar Hollywood

"Este contrato está escrito de tal manera que no obtienes los mismos beneficios que tenían las personas que estaban en 'Seinfeld' y todos estos grandes programas de televisión".

"Realmente hay mucha presión sobre el sindicato para no comprometerse", dijo.

Los residuales son los ingresos que los artistas reciben cada vez que contenidos en los que participaron son retransmitidos , pero dado que las plataformas de streaming no revelan sus estadísticas de visualización, los actores han visto estos valores disminuir.

"Podrían utilizar tu imagen y hacerte decir cosas que no dirías, o involucrarte en un proyecto del que no quieres formar parte. Tenemos que asegurarnos de que no lo hagan", dijo Kim Donovan, una actriz de 52 años.