Adolfo Mier: “Mantenemos la ilusión de volver, pero necesitamos los recursos”

- Ha explicado que el sitio dónde está Show de Mier era alquilado ¿Hay posibilidades de seguir allí?

Nosotros tenemos que entregar en febrero el local. Ya hemos acordado muy amigablemente con los dueños. Ellos no aceptan la propuesta de que sigamos pagando con un trato económico nuevo y quieren que se mantenga el contrato actual, pero nosotros no tenemos la cantidad que ellos piden y tienen toda la libertad de usar su local para poder alquilarlo. Entonces estamos agarrando nuestras pilchas y nos marcharemos provisionalmente a algún depósito y luego veremos qué hacemos.

- ¿Seguirá existiendo Show de Mier?

Nosotros queremos seguir haciendo teatro, porque sería más fácil dejarlo y por ejemplo poner una autoventa, pero no queremos eso. Así que mantenemos la ilusión, pero necesitamos los recursos económicos, un nuevo local y el tiempo para volver nos la va a fijar la pandemia, porque puede ser que de aquí a tres meses todo sea normal, vuelva el público a circular normal o parcialmente y se puedan hacer funciones y nosotros, teniendo lo que antes mencionaba, lo vamos a hacer. Lo único cierto por el momento es la pandemia. Entonces la pandemia nos dirá cuándo podemos volver a tener un respirador natural que haga que se inflen nuestros pulmones de teatro. Esa es la cosa.

¿Cuántas personas se quedan sin trabajo con el cierre de Show de Mier?

En el elenco en sí teníamos seis personas fijas más dos que alternaban. Otras ocho entre técnicos y personal de apoyo en boleterías y en el sector de administración, lo que hace un total de 16 personas. La mayor parte de ellos, excepto cuatro de administración, hace muchos meses que no reciben sueldo, porque no hay ingresos. Ahora vamos a quedar todos cesantes, incluyéndome a mí, y vamos a tener que buscárnosla.

Pero no solo nos afecta a los que trabajamos en Show de Mier, porque ¿sabe?, cuando hay un espectáculo de teatro también se generan otras fuentes de ingresos para otras personas, como taxistas, cuidadores de autos, vende chicles o proveedores de insumos. Deja de funcionar un teatro y se rompe esa cadena y provoca más bien una cadena de desempleos.

- ¿Qué otras actividades realizaban Show de Mier?

Culturalmente Show de Mier no es solo un espectáculo de hacer reír a las personas, es muchas otras cosas más. Nosotros no solo hacemos espectáculos de comedia, también hacemos obras de teatro, damos lugar a otros grupos para que puedan hacerlo y, más que todo, somos un crisol, porque hacemos teatro para niños, adolescentes y personas mayores. Lo hacemos el año redondo.

En poco más de dos años de Show de Mier han participado más de 200 personas en nuestros talleres. Eso no quiere decir que todos se hacen actores, pero de ahí salen. Somos semillero, porque toda la gente con la que yo he empezado haciendo talleres pues ha llegado a los primeros planos de mis espectáculos y, obviamente, de otros medios de comunicación como la televisión que absorbe a gente, porque la TV no forma, simplemente cosecha y eso me encanta que ocurra y me gustaría que siga ocurriendo, pero queremos tener la oportunidad de continuar esa labor, pero solos no podemos hacerlo.

- En medio de la pandemia plantearon un show vía streaming, ¿cómo les fue?

La plataforma que difundió lo nuestro calculaba que lo iban a ver unas 600 o 1.000 personas. Cuando llegamos a 3.000 personas colapsó el sistema de cobro y de difusión. Entonces mucha gente dijo que era una estafa y nuestro prestigio fue dañado porque la gente no sabía que no éramos nosotros los que estábamos manejando la parte técnica. Nos encantaría volver hacerlo, pero con las condiciones técnicas adecuadas.

- ¿Se mantiene el elenco de Show de Mier?

Se mantiene. Ya hemos terminado la grabación de un nuevo show que está listo y que lo vamos a difundir, pero no sabemos dónde ni cómo... nos vamos a mantener en contacto y unidos para ver nuevas formas de crear otras cosas más y una de ellas es la presencia virtual en algún medio que nos permita llegar al público y que, obviamente, sea rentable.

- ¿Qué cree que se debe hacer para salvar de la crisis al teatro local?

El teatro es un foco de civilización y se está apagando. Es importante que el Estado se dé cuenta de su responsabilidad. Debe tomar cartas en el asunto en todo lo que se refiere a las artes y a la cultura. Frente a este problema establecer un tipo de apoyo y no estoy pidiendo que nos den plata para mi grupo, sino que es importante para todos los grupos de teatro y la gente que hace cultura que haya una respuesta, pero me parece que el Ministerio de Culturas está abocado solo a la gente que está en La Paz. Debería dialogar con otros departamentos también.