Adrián Barrenechea: “Necesito evitar un trasplante de riñón”

Sentado en una habitación del Hospital Obrero y con un delicado cuadro de salud, el trovador Adrián Barrenechea cuenta cuando conoció al fundador de Sui Generis, Nito Mestre. “Cuando lo vi por primera vez me cayó mal y ahora es uno de mis mejores amigos”, cuenta sonriendo. Ni bien termina de narrar la historia se acerca su esposa Ximena Valdivia y le dice que debe hacerse unas pruebas de manera inmediata. “Tengo que cortar”, nos dice amablemente después de casi media hora de una entrevista con EL DEBER.



El compositor y cantante boliviano se encuentra hospitalizado en la capital cruceña producto de las secuelas del Covid-19, que dañó severamente sus riñones. “Necesito hacer el tratamiento para evitar un trasplante de riñón”, dijo el cantautor.



- Tuvo situaciones muy difíciles últimamente ¿Cómo se siente?



Fue una tras otra. Primero me atropellaron y el culpable me dejó tirado en el piso y no me auxilió. Producto de eso tengo una terrible fractura en el hombro y la mano derecha. Me pusieron clavos, tornillos, parecía una ferretería (risas). Por si fuera poco, en esos días, un sujeto se metió en mi casa y quiso asesinar a mi hija. Fue una sumatoria de cosas inentendibles. Pero Dios es grande y siempre las cosas que ocurren son una enseñanza. La pregunta no tiene que ser por qué a mí, sino para qué. Y en mi caso fue para rectificar.



- ¿Qué rectificó en su vida?



En esa época tenía una mala relación de pareja con mi esposa. Con todas esas cosas nos unimos y entendimos que Dios permitió todo eso para que luchemos por nuestra familia. Y las cosas que ahora nos están pasando también son enseñanzas.



- Su carrera fue hecha con mucho esfuerzo ¿Cómo fue el trayecto?



Fui muy severo conmigo. Cuando tenía actuaciones, las grababas y escuchaba. Entonces, si no funcionaba bien por desafinaciones o estaban mal dichas, las corregía. No dejaba pasar una sola falla. Como anécdota mi hermana me veía escuchar mis conciertos y me decía que era narcisista y yo le respondía que me escuchaba para encontrar todas las fallas posibles y corregirlas. Creo que eso ha sido mi secreto y el creer en mí mismo; así como perseverar, que es muy importante en un medio tan difícil como el boliviano.



- ¿Siente que el país es recíproco con su aporte?



Definitivamente sí, estoy gratamente sorprendido. Siempre he dicho que la vida es una siembra y una cosecha.



- ¿Qué proyectos tiene para más adelante?



Tengo varios proyectos, pero por el momento el plan primario es revertir este momento tan angustioso que estoy viviendo. A partir de ello vislumbrar lo que tengo que hacer con mis nuevos materiales.



- ¿Qué cree que marcó su carrera artística?



El hecho de ser parte de una familia en la que un padre era amante de la música, especialmente de la clásica. Entonces crecí escuchando y entendiendo las obras de autores clásicos y barrocos. También mi hermana Rosa del Carmen, que es la que me enseñaba a cantar.



- Cuéntenos de ese vínculo especial con Nito Mestre



Cuando empecé mi carrera musical interpretaba la música de Sui Generis. Años después tuve la idea de invitar a Nito a un aniversario mío. Hicimos el esfuerzo de traerlo desde Argentina y al principio no me cayó bien, lo veía muy distante y a medida que pasaron los días nos fuimos acercando. Hicimos los conciertos y eso nos unió mucho. Y puedo decir que nació una amistad tremendamente fecunda, grande y fuerte, y puedo decir sin temor a equivocarme que es uno de mis grandes amigos.



- Usted fundó el movimiento Alas de música ¿Cómo le fue?



Invité a cantautores y los primeros fueron Nito Mestre, Alejandro Lerner, Joe Vasconcellos y Gian Marco. Hicimos un lindo movimiento que tenía como objetivo recuperar la música con contenido ético, poético y ayudar a los jóvenes que querían hacer esa música, además de organizar conciertos solidarios para ayudar a los niños de orfanatos y hospitales. Estuvimos activos hasta el 2004.



- ¿Algunas palabras que quiera agregar?



Les hablo con el corazón en la mano, les pido su apoyo en estos momentos tan difíciles que estoy viviendo con mi salud. Mi agradecimiento grande a todos ustedes, a mis seguidores y a todos los que me quieren. Gracias por hacer eco de este pedido clamoroso para poder acceder a una cantidad de dinero que nos permita obtener el procedimiento que necesito.





DATOS



Se están recaudando fondos en la cuenta 1310247834 del banco Ganadero a nombre de María Ximena Raquel Valdivia Hermosa.



El músico, que nació en París, es también médico con especialidad en gineco obstetricia. Empezó con la música a los 21 años. Desde ahí no ha parado de componer y crear proyectos.