Alec Baldwin anuncia acuerdo con la familia de la mujer muerta en el set

El actor Alec Baldwin alcanzó el miércoles un acuerdo civil con la familia de una mujer contra la que disparó fatalmente el año pasado en un set de filmación en Estados Unidos, al tiempo que se anunció que la producción del filme continuará en enero.



El actor estadounidense sostenía una pistola Colt durante un ensayo de "Rust", un western que se filmaba en Nuevo México en octubre pasado, cuando disparó una bala real que mató a Halyna Hutchins, la directora de fotografía de la película, de 42 años.



"Nos complace anunciar hoy el acuerdo del caso civil presentado en nombre de la familia" de Hutchins, dijo Baldwin en la red social Instagram.



"Durante este difícil proceso, todos mantuvieron el deseo de hacer lo mejor para el hijo de Halyna", agregó.



Los detalles del acuerdo en el que está incluida Rust Movie Productions, compañía que se creó para la producción de la película, no fueron revelados.



A Baldwin, productor y protagonista de "Rust", le dijeron que el arma era segura y previamente dijo que no apretó el gatillo, pese a que el reporte del FBI determinó que el arma no pudo accionarse de otra forma.



- "Sin recriminaciones" -

La producción de la película continuará en enero, dijeron sus directores en un comunicado este miércoles, y el esposo de Hutchins, Matthew Hutchins, asumirá como productor ejecutivo.



"No tengo ningún interés en participar en recriminaciones o atribuciones de culpa (a los productores o al señor Baldwin)", dijo Matthew Hutchins en el comunicado.



"Todos nosotros creemos que la muerte de Halyna fue un terrible accidente", agregó.



También dijo que "todos los actores principales originales" volverán al plató.



El director de "Rust", Joel Souza, quien también resultó herido en el incidente, dijo que dedicaría su trabajo en la película "para honrar el legado de Halyna y enorgullecerla".



"Aunque sin duda es agridulce, me complace que juntos completemos ahora lo que Halyna y yo comenzamos", dijo en un comunicado también este miércoles.



La demanda de la familia figuraba entre una serie de procedimientos civiles por el incidente que conmocionó a Hollywood y llevó a una prohibición permanente de las armas en los sets.



- ¿Cargos penales? -

Casi un año después de la tragedia, los investigadores no presentaron cargos penales contra ninguno de los involucrados en la tragedia, aunque tampoco los han descartado contra nadie.



En agosto Baldwin dijo que no creía que fuera a ser acusado y dijo a CNN que había contratado a un investigador privado para evaluar la posible culpabilidad.



Mientras no había ninguna duda de que el arma estaba en las manos del actor al dispararse, la pregunta que sigue sin resolverse es cómo el arma llegó a estar cargada con una bala real.



Los estudios de filmación están sujetos a reglas estrictas sobre las armas de utilería.



La atención se dirigió entonces a la encargada de armas y asistente de utilería Hannah Gutierrez-Reed y al asistente de dirección Dave Halls, que dio el arma al Baldwin, aparentemente diciendo "fría", jerga de la industria para un arma inerte.



Gutierrez-Reed demandó al proveedor de municiones de la película acusándolo de dejar balas reales entre los cartuchos de salvas.