Alejandra Áñez habla con humor de los 40, la menopausia y el 'viejazo'

Fotos: Jorge Gutiérrez / Locación: Swissko

Tiene 42, e instalada en el cuarto piso, como ella le dice a la etapa de los 40 años, Alejandra Áñez ya pasó por todo: las inseguridades de los 20, la búsqueda de logros en los 30 y ahora, más asentada y plena dice estar disfrutándolo, con todo y pre-menopausia. Con su característico humor, que no lo guarda en el cajón solo para sacarlo a relucir a la hora del show, nos introduce en su forma de ver este ciclo en la vida de las mujeres, siempre con optimismo y con ganas de más.

-Te vi en el monólogo sobre las mujeres a los 40 y hacés una descripción genial y muy divertida, ¿de dónde sacaste las ideas, quién te sirvió de inspiración?

Primero que nada, MujerOn nació como una iniciativa para hacer un espectáculo nuevo de stand Up. Es un monólogo que te muestra a Alejandra Áñez, a Maisa Roca en la música, y a la gendarme Chitoca haciendo entrevistas. Son tres partes, primero yo en el monólogo, luego la cantante con la que bailás y la tercera es la gendarme, que es un golazo de media cancha.

Los temas que toco con humor los saco de mis vivencias, además yo leo mucho y comparto con mujeres todo el tiempo. Tengo la bendición de tener amigas de todas las edades y yo las escucho. Por último, la gente a mí me escribe y me cuenta sus cosas.

Y una de las cosas que más me hacía ruido era que la palabra menopausia no solamente te afecta en el estado de ánimo, que sentís que ya nada es el mismo, sino que los hombres te hacen sentir eso. Pero es una cuestión tan absurda y producto de una desinformación. No había forma de que yo no tomara en cuenta esto de pasar por los 40. Tenía que hacer un monólogo en honor a esta maravilla que es tener 40.



¿Por qué la Chitoca y no cualquier otro de tus personajes?

La gendarme Chitoca es un ícono, es mi personaje más querido, más exitoso. Y entre tantos personajes que tengo, la gendarme se ha ganado el corazón de Santa Cruz y se merecía tener su espectáculo.

-¿Cuántos años tenés?

42.

-¿Sentías que tenías que hacer este monólogo como una catarsis?

Es una etapa completamente distinta de la que nadie habla. Creo que a los 40, ya hemos pasado por situaciones complicadas, algunas casadas, otras solteras, divorciadas, o divorciadas varias veces, algunas con hijos, otras sin hijos, unas que buscan la felicidad y algunas que ya la encontraron, pero quieren más. Eso es llegar a los 40.

Para la mujer del cuarto piso (tener cuatro décadas) es importante. Cuando sos joven, pensás que las de 40 son una viaja de mier.. y nada que ver, no es así. En este momento, los 40 es significado realización en muchas cosas para las mujeres. Cumplir 40 es tratar de llegar al mayor éxito posible. Pero nadie habla de lo que viene luego, esa partecita incómoda que viene después...

-Antes de lo incómodo, hablemos de los beneficios, ¿cuáles serían?

Bueno, hay muchos. La verdad es que creo una mujer de 40 no cambiaría por nada todo lo aprendido. Creo que la cabeza de una mujer a los 40 está en el mejor momento, ahora que si tenés 40 y la seguís cagand..., realmente no entendiste nada de la vida (carcajadas).

Los 40 significan plenitud, deseo de seguir alcanzando más logros, más cosas importantes, ya sea en lo laboral, emocional, familiar.

-Coincidís conmigo que a los 40 ya nadie te la charla, nadie te mueve el piso ni te bajonea...

Totalmente. Y después de los 40 suceden cosas que antes, ni cuando tenías 15, ni cuando tenías 20, imaginaste que te podían pasar.

-¿Cómo celebraste vos tus 40?

Todos los años yo celebro con una fiesta de disfraces que me llena de alegría. Todos mis cumpleaños para mí son importantes. Yo no te celebro ni Año Nuevo, ni Carnaval, como mi cumpleaños. Entonces, cuando cumplí 40, imaginate, fue la mejor de las fiestas. Hasta que cumplí 42 y realmente fue la mejor fiesta. O sea, cada año me supero.

La verdad es que he tenido esa maravillosa suerte de que los que se enganchan a mi fiesta están disfrazados de una manera irreconocible y realmente se convierte en una celebración para todos, no solo para mí.

-¿Sentís que estás en tu máximo esplendor?

Sí. Y siento que lo que se viene va a ser mucho más importante para mí, mucho más lindo. Y vivo los días así, pensando que el día de mañana voy a conseguir cosas mucho más importantes que las de ayer.

Entonces, me mantengo en esa sintonía porque creo que de lo contrario, la edad, por lo que pesa, te puede jugar en contra.

-¿Y creés que todos los años cumplidos antes de los 40 han sido como un ensayo para lo que sos ahora?

No, más bien han sido como un aprendizaje para lo que soy ahora. No creo que nadie viva ensayando, creo que todos vivimos improvisando. Para todas las cosas que nos toca vivir como mujeres, como madres, esposas, como ex-esposas, como próxima ex, como bichota, como lo que te dé la gana, siempre estamos improvisando. Incluso en el tema materno te preguntás si sos una buena madre o no, si lo estás haciendo bien o no. Porque las mujeres estamos llenas de presiones pelotudas que nos hacemos todo el tiempo.

No es que te hagan esas preguntas, es que nos las hacemos nosotras mismas. Entonces, sabotearte es parte de este camino tan difícil porque nuestra parte emocional es así. Al final de cuentas los años que viviste no son un ensayo, son una improvisación, como en un escenario.

-En tu monólogo sobre los 40 describís que las mujeres en las etapas anteriores ya nos sacrificamos por los demás y nos postergamos, que primero está la felicidad de los otros y vos te ponés en último lugar. ¿Te pasó eso en la vida real?

No. No porque yo he tenido siempre la determinación de dedicarme a lo que me apasiona. Yo he hecho muchas cosas en la vida, pero me he dedicado a esto que es mi profesión. Siempre vinculada al arte, a la actuación, a la televisión, la radio, ahora a las redes, nunca dejé lo que realmente a mí me gustaba: escribir, porque escribo mucho, todos los espectáculos que yo he presentado los he escrito yo.

Y eso siempre me mantuvo contenta, alegre, feliz, porque mientras hagás lo que realmente te gusta, no hay forma de que te vaya mal.

-Ahora hablemos de menopausia, ¿qué concepto darías de menopausia?

Yo creo que la menopausia es un ratito. El año pasado me asusté pensando que esto era algo malo o era alguna enfermedad porque hubo un desajuste hormonal. Y como no tenemos educación en ese tema, pensamos que nos llegó el relojito (hormonal).

¿Qué toca hacer? Yo entreno todos los días de mi vida. Hago mucho ejercicio. Amo entrenar. Tengo una vida contenta, feliz, trato de ser una mujer alegre todo el tiempo. Pero a veces te viene este desajuste que te tira un bajón. Y no es menopausia, ¡es premenopausia!

Cuando te empezás a informar, te das cuenta que necesitás suplementación para ayer. Porque uno quiere estar bonita, bronceada, pero nada hermana, tenés que hacer otras cosas como tomar omega 3, magnesio, todo lo que tu cuerpo te está pidiendo.

Si tenés una premenopausia, empezá a suplementarte y, querida, tu organismo vuelve a ser igual de perfecto que antes. Entonces, hay desinformación, no le tengás miedo a esa palabra y a preguntarte ¿qué me va a pasar? No te va a pasar nada. Y si te empezás a suplementar, te ves más delgada, tu piel mejora un montón, tenés un líbido increíble... golazo para las solteras...

Entonces, no se preocupen si el relojito les está avisando. Si usted ya cumplió 40 o va a pasar a los 40, recíbalo con alegría y empiece a suplementarse. La alimentación es importantísima. Trate de comer mejor, deje las papas fritas y los nachos y todo va a estar bien.

-Y sentís esos golpes de calor y todo lo demás?

Sí, sí, totalmente. Y cuando tomás la suplementación correcta, se van. Por eso es que te digo, es un susto, es un pequeño clic que hace tu cuerpo.

-¿Y emocionalmente?

Sentís un bajón feísimo y llorás de nada. También te da un insomnio pelotudo que no entendés. Porque además no es un insomnio normal y durante el 'no sueño', están viniendo pensamientos horribles todo el tiempo, de que algo te va a pasar, que te vas a morir, que se va a acabar el mundo, de que tu ex va a volver (risas) y ese tipo de cosas.

Entonces, prepárense porque la menopausia solo dura dos minutos y sigue la vida feliz.

-Ahora te voy a preguntar por un concepto que abordaste en uno de tus monólogos, ¿qué es el viejazo?

El viejazo es cuando te empezás a sentir como la vieja que tanto criticabas. Y no es tu culpa, te juro que no es tu culpa. Es ese ánimo que te da este relojito. ¡Ay! nada te cuadra, todo te molesta, hace mucho calor, pero también hace mucho frío si encendés el aire. Todas esas etapas son pequeñas boludeces que te hacen sentir el viejazo.

Te llegó el viejazo cuando ya no tenés deseo sexual, todo te pudre y te molesta. Y si todos se van de fiesta vos querés dormir. Antes eras el alma de la fiesta, pero ahora son las ocho de la noche y apagás el celular y no querés saber de nadie.

-Ya cerrando esta entrevista, te veo plena, muy feliz. ¿Cómo está tu vida personal, laboral y familiar?

Mirá, creo que estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida. Estoy pasando por un 'momentazo' increíble en muchos aspectos. Efectivamente, tenés buen ojo, me veo plena, realizada en tantas cosas, no solamente en lo laboral.

Me siento como cuando vas pagando tus deudas y ya no te están persiguiendo para cobrarte (carcajadas). Los niños están grandes, los hijos crecen y las cosas cambian. Y todo eso lo recibo de la mejor manera porque creo que es el mejor momento de mi vida. Y quizás me estoy equivocando, porque el próximo año va a ser todavía mejor.