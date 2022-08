Alfredo Rodríguez denuncia que su libro Cuentos felinos circula en una versión pirata

“Nos hacen mucho daño, no solamente a mí, detrás del libro hay una cadena productiva que incluye a diseñadores, ilustradores, impresores, distribuidores y al autor, por supuesto. Todos recibimos una parte de lo que genera este libro, en términos económicos. De la versión pirata, solamente se beneficia el pirata, el del parche, él y nadie más que él. Es un ladrón, un delincuente que vive del trabajo ajeno”, expresa Rodríguez.

El escritor confiesa que le da miedo acercarse a las instancias judiciales correspondientes con el fin de iniciar un proceso, porque no cuenta con los recursos para financiar una investigación y pide a los lectores que lo ayuden a combatir esta lacra, comprando libros originales.

“Anteriormente, la Cámara Departamental del Libro inició procesos e intervino algunos negocios, pero no llegó muy lejos. Son mafias muy poderosas, que están presentes en todo el país. No compremos libros piratas, no compren en cualquier parte, hay lugares donde adquirir libros originales, hay librerías y están las ferias en las que participamos los escritores, espacios legalmente establecidos”, añadió.