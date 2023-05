Almodóvar presenta su corto gay y wéstern en Cannes

El director español Pedro Almodóvar presenta este miércoles su cortometraje "Extraña forma de vida", de temática gay y wéstern, en el Festival de Cannes, que empieza a proyectar las películas en liza por la Palma de Oro.



El cineasta español tiene una relación especial con el prestigioso certamen, en el que ha competido en seis ocasiones por el máximo galardón, la última vez en 2019 con su cinta más autobiográfica, "Dolor y gloria". Pero, pese a que se ha llevado varios premios importantes, nunca ha conseguido coronarse.



Este año, Almodóvar muestra, fuera de concurso, "Extraña forma de vida", protagonizado por el estadounidense Ethan Hawke ("Gattaca") y el chileno Pedro Pascal ("The last of us").



El corto, de unos 25 minutos y rodado en inglés, cuenta el reencuentro de dos hombres, uno "emocional y cálido", y el otro "frío y hermético", en palabras del director, en un poblado del viejo oeste a principios del siglo XX.



"Mi primera intención era dar voz a estos dos hombres maduros y 'queer' que tradicionalmente han permanecido mudos en un género como el wéstern", apunta Almodóvar en un comunicado sobre la historia. "Me atraía la idea de romper ese silencio".

"Gran admirador" del wéstern, Almodóvar confiesa que nunca se hubiera imaginado que acabaría rodando uno de ellos.



El director, de 73 años, tiene previsto un encuentro con el público este miércoles tras la proyección del corto.