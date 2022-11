Ana Carola Traverso-Krejcarek: "El Gobierno le está dando pie a esta región a cuestionar el contrato social que tiene con el Estado"

Esto se debió, lastimosamente, a la ausencia de políticas públicas que lograran articular un territorio tan vasto como el oriente boliviano al quehacer nacional, al Estado boliviano. La razón por la que Santa Cruz permanece aislada y la razón por la que somos una sociedad tan perdida, olvidada y tan atrasada es a consecuencia de políticas nacionales excluyentes, que no quisieron integrar ni proteger las industrias cruceñas que existieron antes y después de la República. Las políticas liberales de mediados del siglo XIX nos van a postergar y someter, no solamente a una relación asimétrica, tanto de poder como de asignación de recursos económicos, sino también a una pobreza, como consecuencia de la vinculación y del empuje de otras zonas en el país, que sí van a recibir fuertes inversiones y sí se van a integrar, en detrimento del oriente boliviano.

Entonces, no es justo decir que hay una falta de liderazgo a escala nacional, porque muchos cruceños han participado en los partidos políticos, han sido autoridades a escala nacional también y han generado modelos y propuestas de desarrollo. Sin embargo, lo que hace una constante desde hace 200 años es el intento del Gobierno nacional de cercenar la capacidad de desarrollo político, económico, territorial y hasta cultural de regiones que han sido consideradas siempre como los confines agregados de este país. Demandar que tengan una propuesta a la boliviana, cuando lo que se entiende, desde acá, es que son propuestas cruceñas hechas para Santa Cruz, me parece que es un tanto injusto. Si nos ponemos a revisar la historia del siglo XX, hay muchísimos ejemplos, como los que acabo de citar, que nos hacen pensar en las oportunidades de desarrollo y de recursos tanto humanos como económicos para las regiones. Es importante traer a colación una de las tensiones más antiguas que tiene este país, como la cuestión regional. Todos los departamentos tenemos una historia muy cargada, muy tensa, en la que no necesariamente han tratado bien a nuestras poblaciones. Personalmente me adscribo a esa visión.

Si entendemos que existe una relación asimétrica de poder y de gestión de los recursos económicos, humanos y naturales en Bolivia debido a un centralismo secante y a una incapacidad de generar espacios de diálogo y de discusión y gestión conjunta entre los tres niveles de Gobierno, me parece que el pedido de autodeterminación en el caso boliviano es muy válido. No solamente afecta a todas las regiones, sino que también a pueblos indígenas a partir de la cuestión étnica y puede que también afecte la gestión para mayor desarrollo económico.

Acerca de la demanda de federalismo, esa es una pregunta muy difícil de responder actualmente, porque el federalismo es un anhelo que existe en Santa Cruz desde hace mucho tiempo, pero es importante ponerlo en contexto y matizar este pedido. Al hablar de federalismo necesitamos ser conscientes de la ruta que necesitaríamos encarar para llegar hasta la implementación de un modelo federal y, actualmente, no sé si el contexto político esté a nuestro favor. Otro aspecto a considerar es que no existe una propuesta de federalización más allá de un clamor, por demás sentido, válido y compartido. Así que me parece que es muy importante ser responsables con una campaña para la federalización del país. No se pueden lanzar consignas que estén vacías. Porque la campaña de la autonomía fue una propuesta trabajada, fue una propuesta que estuvo nutrida de décadas de discusión entre diversos sectores de la sociedad civil, que participaron en la discusión y elaboración de propuestas que tengan una base no solamente filosófica, legal e histórica, sino real, que pueda definir qué tipo de competencias implementar. Es importante entender que tenemos todavía espacios y competencias por las que sí podemos pelear y ejercerlas. Actualmente tenemos competencias y todavía no hemos puesto sobre la mesa cuál han sido los aportes y avances que hemos logrado en estos 15 años del régimen autonómico. Entonces, primero tenemos que hacer ese balance antes de ser tan osados de criticar lo que ni siquiera sabemos que tenemos.