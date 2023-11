Andre 3000, del dúo Outkast, lanza álbum solista tras dos décadas de ausencia

El excéntrico artista anunció el martes que pretendía presentar antes del fin de semana "New Blue Sun", al que describió como "un álbum enteramente instrumental centrado en instrumentos de viento".

"He estado interesado en los vientos durante mucho tiempo, así que para mí fue una progresión natural dedicarme a las flautas", dijo Andre en el anuncio. "Simplemente me gusta jugar con los instrumentos y me inclino principalmente hacia el viento", acotó.