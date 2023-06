Andrea Daniela Castro: “Soy descarada al momento de probar nuevos estilos musicales”

Gracias a mi mamá aprendí a cantar a mis 7 años; me hacía cantarle todas las de Chayanne (risas). A los 12 se me presentó la oportunidad de unirme al coro de la CAF, Programa Acción Social por la Música, que apoya a niños y jóvenes latinoamericanos con talento musical.

Empecé como corista, aprendiendo y encontrando inspiración en otros cantantes. A partir de ahí, participé en diversos proyectos artísticos que me permitieron cantar y viajar por el mundo. Sin embargo, fue en 2017 cuando mi productor me animó a adentrarme en la composición, lo que cambió por completo mi perspectiva y enfoque musical.

Asumir el reto de perseguir mis sueños. Me di cuenta de que quiero comprometerme completamente con la música. A medida que crezco, asumo esta responsabilidad con mayor seriedad y madurez. Elegir una carrera artística en Bolivia puede ser desafiante, pero esta experiencia solo me enseñó que mi amor por la música es el impulso que necesito para seguir dedicándome a ello. Es mi pasión inquebrantable.

Soy una “Trash Queen” tengo mucha influencia del rock y el punk. Soy descarada al momento de probar nuevos estilos. Ninguno me define porque todos me gustan.

Me enfoco en hablar de lo que conozco y he vivido, abordando temas que me llaman la atención, que me enojan y que amo profundamente.