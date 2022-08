Andrés Unter lleva sus Alfeñiques hasta el Museo Altillo Beni

Alfeñique (Saberes Santa Cruz) es la nueva exposición fotográfica que presenta Andrés Unterladstaetter (46). Esta muestra estará abierta desde este jueves hasta el 22 de agosto en el Museo Altillo Beni. Se podrán ver 14 imágenes con medidas de 130cm x 190cm más siete entrevistas en video.



El fotógrafo, autodidacta de profesión y con más de 25 años de experiencia, cuenta que su muestra nació hace un par de años, cuando estaba caminando por una de las calles de la ciudad y se compró una bolsa de alfeñiques; entonces, le asaltó la duda de saber de dónde salen estos dulces tan simples y, al mismo tiempo, complejos, cómo se hacen y quién los elabora.



“Hoy, años después, se da la oportunidad de presentarles a quienes mantienen, hacen, crecen y viven de estos oficios tan simples que los damos por sentados”, dijo Andrés.



Cabe recalcar que las fotografías fueron tomadas en Santa Ana de Velasco, Porongo, Cotoca y Santa Cruz de la Sierra.



Con esta muestra intenta hacer un homenaje a las personas que trabajan con las manos en oficios quizás destinados a desaparecer por el avance de la globalización. “Esta exposición es un intento por valorizar la cercanía con la tierra, en la mayoría de estos oficios que nos arraigan no solo en el concepto de lo cultural sino desde los materiales o materias primas que nos arrastran a la tierra misma”.



La cámara, su fiel compañera



Actualmente trabaja con cámaras Canon 6D y 90D. Andrés sostiene que las cámaras no trascienden la obra o la capacidad de captar imágenes del fotógrafo. El artista confiesa que esta exposición es una salida de su zona de confort, ya que siempre ha estado apoyado por la fotografía documental, y ahora se animó a combinarla en una serie de collages fotográficos.



El consejo del artista



Para aquellos que están empezando con la fotografía Unter, les dice que este es un momento grandioso para aprender fotografía y ser fotógrafo, toda la información está a la mano: “Una vez hecho el sacrificio de gastar en una cámara ya está listo para hacer fotos. Una buena fotografía no nace frente a nosotros, nace dentro de nuestras cabezas”.