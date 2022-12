Argentinos llenan los estudios de tatuajes para grabarse a Messi o la copa del mundo en la piel

Los tatuadores redoblan el trabajo en Buenos Aires. Algunos fanáticos cambian serpientes o calaveras por la cara de Messi o por la copa del Mundial levantada por Argentina en Qatar. La fiebre mundialista deja su marca en la piel.



"Las próximas dos semanas son todos tatuajes relacionados con el Mundial. Algunos tenían turno para hacerse serpientes o calaveras y lo cambiaron por Messi o la Copa. Tengo dos o tres turnos por día ya pautados", cuenta Esteban 'Tebi Cobra' Vucinovich.



Según el tatuador del barrio de Palermo, el trofeo es lo que más eligen para tatuarse, igual que a Messi o las frases que dijo durante el Mundial, y también al arquero 'Dibu' Martínez, héroe por sus atajadas de penales, especialmente en la final ante Francia.



También los campeones se tatuaron, como Angel Di María, que ahora lleva en la pierna derecha la imagen de la Copa que alzó en Qatar, como mostró en Instagram.



"En la piel para toda la eternidad. Muchas gracias amigo. Lo habías dicho cuando hicimos la Copa América, la otra pierna se estaba guardando para este momento. Estaba escrito. Vamos Argentina", escribió Di María al publicar una foto exhibiendo el trabajo junto a su tatuador.



Agradecimiento a la 'Scaloneta', el combinado del DT Lionel Scaloni que viene de ganar el tercer título mundial para Argentina, después de Argentina-1978 y México-1986, reconocimiento al esfuerzo o deseo de no olvidar, justifican quienes deciden tatuarse.



"Me tatué a Messi en señal de agradecimiento. Representa no solo lo que es Messi sino lo que es este equipo que nos dio la tercera copa mundial, lo que fueron todos estos años de esfuerzo y llegar al objetivo que fue la Copa", declaró Nicolás Rechanik. En su pierna izquierda llevará a Messi besando la copa dorada.



"Llevar a Messi en la piel, es llevar a uno de los dos más grandes futbolistas de la historia, --el otro, Diego Maradona, también lo tengo tatuado--. Es una representación cabal de lo que es el fútbol argentino y lo que es la argentinidad para todos nosotros", sostiene.



Promesas