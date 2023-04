Arranca el Festival de Teatro con fantasía, tragedia y comedia

La obra “Dramatis Personae”, un espectáculo que se proyectará sobre la fachada de la Casa de la Cultura “Raúl Otero Reiche” y que relata momentos icónicos de la historia del teatro que incluye un recorrido por los hitos en el teatro cruceño, será la encargada de inaugurar el XIII Festival Internacional de Teatro “Santa Cruz de la Sierra”. Hoy viernes a las 19:30 y mañana sábado a las 20:30 será la puesta en escena de la Asociación de Actores y Actrices de Santa Cruz (Asadcruz) y Cíclope Studio. Estas dos funciones son parte de las 63 puestas en escena del evento teatral que se realiza desde este viernes 21 al 30 de abril.



Un “Festival de teatro para todos” es el slogan de este año. “Su objetivo es lograr el reencuentro entre los artistas y el público”, destacó Oscar Leaño, director artístico del festival organizado por la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC). Son 45 elencos que se desplegarán en 19 sedes en la capital y provincias. Se realizarán presentaciones en Montero, Cotoca, Porongo, Samaipata y San Javier. “Se presentarán obras nacionales e internacionales en los municipios”, puntualizó el director.



En la capital, los espacios culturales que acogerán la muestra son la Casa de la Cultura “Raúl Otero Reiche”, Centro de Formación de la Cooperación Española, Paraninfo Universitario, Centro de la Cultura Plurinacional Santa Cruz, Fundación Patiño, Colegio Americano, La Radio Coffee Bistro, Centro Cultural Casa Carmencita, La Tuja, Meraki, Casa Melchor Pinto, Escuela Nacional de Teatro, Centro Cultural de la Villa Primero de Mayo y Puente Swissotel.



Nueve obras teatrales internacionales se podrán ver, de elencos de Suiza, Alemania, España, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Estados Unidos y México. Además de dos coproducciones con los elencos El Bunker-El Astillero y con Teatro Los Andes y Clown de Shakespeare.



En cuanto a los elencos nacionales, 33 elencos de Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba y Sucre están listos para llevar a escena sus obras.



Obras gratuitas para niños



Ocho elencos locales dedicados al teatro infantil y familiar presentarán 15 funciones gratuitas en siete distritos de la ciudad. Son artistas del proyecto Butucún, organizado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y Teatro Animal, que abordan temas de educación en valores, medioambiental y la historia regional.



El Parque Autonómico 4 de Mayo, la Plaza del Mechero, el Centro Cultural Oriental, Centro Cultural Toro Toro, Centro Cultural Lazareto, Centro Cultural La Morita, Centro Cultural Bajío del Oriente, Plaza principal de la Villa Primero de Mayo y la Manzana Uno, serán los escenarios de la iniciativa infantil dirigida por la dramaturga Emi Chávez Ríos.



Un festival de las no elegidas



El Festival de Teatro OFF que aglutina las obras que no fueron elegidas para participar en esta versión del festival se realizará desde el martes 25 al sábado 29 de abril. Ocho elencos locales, de Cochabamba y Pando están listos para recibir los aplausos del público. La versión organizada por la Asociación de Actores y Actrices de Santa Cruz (Asadcruz) y dirigida por el dramaturgo Carlos Ureña, pondrá en escena obras como “Ave” de Ariel Muñoz, O-puestos de Erlan Rojas, “Sentido a todo esto” de Juan Carlos Arévalo y “Juan y los perros” de Carlos Bleinchner.



Espacios de diálogo



Entre las actividades paralelas se contempla un programa con varios tipos de actividades.



Creadoras de Arte es una de ellas. La iniciativa, apoyada por la Cooperación de la Embajada Suiza y el Fondo Solidar, es dirigida por Cecilia Montalván. “Es un espacio que busca el diálogo y el fortalecimiento de las herramientas adquiridas a través de la experiencia de mujeres artistas, en las diferentes etapas de la creación escénica”, señaló su gestora. Son cinco encuentros abiertos al público en el Museo de la Ciudad – Altillo Beni, a realizarse el 22, 26, 27, 28 y 29 de abril. Ellas Comunican, Ellas Escriben, Ellas Actúan, Ellas Gestionan y Ellas Dirigen, son los nombres de los espacios en los que participarán exponentes de las artes escénicas como Lorena Sugier, Laura Derpic, Claudia Eid, Cecilia Bellido, Selma Baldiviezo, Mariana Bredow, Cecelia Kenning y Mary Carmen Monje, entre otros personajes.



En el marco de esta actividad se presentarán las dos obras ganadoras del Fondo Concursable “Resurgir”: Las Bellas Durmientes (Salamandra Teatro) y Las cartas que me habitan (Baúl Teatro). Ambas fueron escritas, dirigidas y actuadas por mujeres.



Óscar Barbery Suárez mostrará un planteamiento del teatro cruceño en la charla “20 obras y un autor”. “Varias de ellas han sido premiadas con el Premio Nacional de Literatura en género dramático. La presentación hace una reseña de cada título, sus temas, argumentos, personajes, lo que plantean y la intencionalidad que tienen respecto al lenguaje del teatro”, expresó el autor.



Esta actividad está fijada para el viernes 28 de abril, a las 18:30, en el Museo de la Ciudad – Altillo Beni. El sábado 29, a las 11:00, en la Casa de la Cultura habrá una charla acerca de la coproducción de Teatro de los Andes (Bolivia) y Clowns de Shakespeare (Brasil), con la moderación de Mónica Fernández. Los artistas llegarán al Festival con el épico documental Fronte(i)ras-Fracas(s)o.



Ese mismo día, a las 16:00, se espera la charla magistral del director colombiano César Castaño. Su experiencia, de más de 15 años en el trabajo social comunitario, lo ha llevado a realizar creaciones teatrales con la Organización Internacional de Migraciones (OIM), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Ministerio de Cultura de Colombia. La cita es en la Casa de la Cultura.



El programa de actividades incluye talleres de danza dirigidos a bailarines profesionales y semiprofesionales. La master class de Edouard Hue de la compañía Beaver Dam y ganador del premio Bailarín Masculino Sobresaliente, enseñará sus técnicas y coreografía. Será el viernes 21 de abril, de 9:00 a 16:00, en el Centro Boliviano Americano.



Es así que encuentros, mesas de diálogos, talleres y muchas historias narradas con emotividad y maestría se vivirán en la capital cruceña. “Se vienen diez días maravillosos en los que podremos soñar juntos”, dijo Percy Áñez, presidente de APAC.