“Arrepiéntete tiktokero”: un pastor no se guardó nada y hasta en quechua advirtió de que el infierno está reservado para los que “hacen mímicas”

“Pero pastor, (me dicen), en la otra iglesia... No, váyase pues a esa iglesia hermano. Anda y sirve a esa Iglesia, pero aquí venimos a servir a Cristo no al deseo de tu carne. La Biblia dice: 'no imites las cosas del mundo, imita las cosas de Dios (...) y la Iglesia de Cristo”, exclamó el pastor arrancando la aprobación de su público.