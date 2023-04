Artista alemán causa polémica al ganar un concurso con una foto creada con inteligencia artificial

Un artista alemán provocó controversia al ganar un prestigioso premio de fotografía con una imagen que había sido generada totalmente con la ayuda de inteligencia artificial (IA).



El artista, Boris Eldagsen, asegura que explicó claramente a los organizadores del concurso Sony World Photography Awards que iba a utilizar un algoritmo para crear su imagen, y ahora rechaza el galardón.



Por su parte los organizadores aseguran que, a su entender, Eldagsen les había comunicado que iba a utilizar la IA solo como un apoyo, y lo acusaron de haber "mentido deliberadamente", aunque luego retiraron esa acusación.



La imagen, de tono sepia, se titula "Pseudoamnesia: The Electrician" y muestra a dos mujeres de frente ante la cámara, en un estilo vagamente antiguo, como si se tratara de una fotografía de principios del siglo XX.



Sony World Photography Awards le dio el premio a la mejor fotografía creativa en marzo.



La fotografía es uno de los campos artísticos más afectados por el desembarco de la IA, que permite a cualquiera crear imágenes ultrarrealistas simplemente dialogando con un "chatbox".



El año pasado una obra de arte creada con IA ganó un premio en un concurso en Colorado (Estados Unidos) y provocó polémica.



Eldagsen aseguró en entrevistas que su propuesta estaba destinada a provocar debate en torno a la IA.



"Concursé como un caradura, para averiguar si las competiciones están preparadas para la llegada de la IA. No lo están", aseguró.



El concurso fotográfico aseguró por su parte en un comunicado que siguiendo los deseos del artista, retiraban la obra.



"Teniendo en cuenta sus acciones y subsiguientes declaraciones (...) ya no creemos posible mantener un diálogo constructivo con él", explicó Sony World Photography Awards en su comunicado.