Artistas pueden quedar fuera de proyectos por deuda a Iberescena

Se trata del primer musical realizado con el Instituto de Formación Artística de San Ignacio de Moxos. La dramaturga boliviana Claudia Eid, el compositor Diego Alamar y el productor Fernando Roig llevan un año trabajando con los músicos de la comunidad ignaciana. Su continuidad, así como la de otros proyectos, está en riesgo debido a la falta de pago por parte del Estado a Iberescena, un programa de apoyo que otorga financiamiento a proyectos de artes escénicas de Iberoamérica.



El proyecto musical se presentó a la convocatoria de Iberescena y en diciembre del año pasado ganaron estos fondos concursables. “A partir de entonces los compromisos se hicieron fijos de acuerdo al cronograma presentado a concurso. Los meses transcurrieron sin noticias y el cronograma empezó a correr. Una vez que se acercaban las fechas empezamos a buscar información tanto de Iberescena como del Ministerio de Culturas. Enviamos correos electrónicos, mensajes, llamadas, que no tuvieron respuesta”, lamentó Raquel Maldonado, rectora del Instituto de Formación Artística de San Ignacio de Moxos.



La música indicó que hace días recibió una llamada del representante boliviano de Iberescena, Milton Contreras, en la que les informó que ellos como técnicos hicieron las gestiones pertinentes con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que es esa cartera la que solicita al Ministerio de Economía el pago. Después de varios intentos, EL DEBER no pudo contar con la versión de Contreras, pero desde la cartera de Culturas señalaron que el trámite se encuentra en Relaciones Exteriores.



“El problema es que se trata de un compromiso como país ante una organización internacional. El impago de esta cuota no solo perjudica a los proyectos ganadores de Bolivia sino a todos los proyectos iberoamericanos. La importancia de proyectos artísticos para nuestro país que implican además la interculturalidad y la proyección internacional está siendo rifada por no pagar una cuota”, enfatizó Maldonado.



Una carta sin respuesta



Los afectados enviaron una carta dirigida a la ministra de Cultura, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana, donde exigen el pago de las cuotas adeudadas.



“El Gobierno boliviano tiene un compromiso y una deuda con Iberescena y con todos los proyectos que según su regulación concursaron y ganaron estos fondos en buena ley. No podemos deshonrar este compromiso ni ocultar la cabeza imaginando que no existe. Necesitamos una respuesta, nos la deben. Exhortamos a su autoridad pueda gestionar a la brevedad el desembolso y una respuesta satisfactoria para todos los afectados”, se puede leer en la carta.



La dramaturga Claudia Eid puntualizó que hay otros afectados en El Alto y La Paz; “Aún no recibimos ninguna respuesta que nos dé certidumbre, es una pena que el Estado no entienda la importancia de estas ayudas ante la falta de políticas culturales en el país”.



Para Daniel Aguirre, de Escénico Giroscopio, que también ganó este concurso, este fondo permite trabajar con personas de los países iberoamericanos y llevar a las obras a un escenario internacional del arte. “En nuestro caso se trata de una producción con México. Más que el dinero, lo importante es ser parte como país de este espacio en el que se tiene un diálogo y otras miradas”, subrayó Aguirre. Lamentó que hasta el día de hoy no haya una respuesta positiva.