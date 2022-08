Asamblea Legislativa reconoce la trayectoria artística del cantautor vallegrandino Luciano ‘Lucho’ Cardona

"Don Luchito es una persona reconocida, no solo a nivel departamental, nacional, también mundial; agradecida, emocionada y muy orgullosa de ser hija de esa tierra linda a la que represento como es la provincia Vallegrande", expresó la asambleísta Mavy Darinka Pedraza al momento de entregar la distinción.

"No tengo palabras, simplemente decir gracias, gracias Dios, a ustedes por haberme regalado su cariño, su presencia, todo a lo largo de mi vida. Ya estoy en la recta final y donde he ido, he sentido el calor y el cariño de la gente. También tuve un reconocimiento en Sucre el 5 agosto y qué cariño de la gente, qué bonito, es un regalo de Dios a través de ustedes", expresó el músico que lleva casi 60 años dedicados a la música.