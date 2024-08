Ashley Park, actriz de 'Emily in Paris', revela su lucha contra la leucemia

Desde joven, Ashley Park, de 33 años, fue diagnosticada con leucemia, un tipo de cáncer en la sangre que afecta significativamente la calidad de vida, según una entrevista en el podcast My First Time.

A pesar de ser una adolescente físicamente activa, su bajo rendimiento preocupó a la actriz, quien finalmente fue correctamente diagnosticada después de varios estudios, cuando un pediatra realizó un análisis de sangre exhaustivo. Tras superar la leucemia, Ashley decidió dedicarse a los escenarios. "Una vez que salí del hospital, decidí: ‘no quiero que esto me defina, y un día volveré a tener el pelo largo y la gente no tendrá idea'", expresó en los micrófonos de My First Time.



En enero de este año, Ashley Park enfrentó una nueva crisis de salud. Durante la cena de Año Nuevo, sufrió un choque séptico, lo que la llevó de nuevo al hospital. A través de su cuenta de Instagram, Park compartió una serie de fotografías desde su cama de hospital, acompañada por su novio Paul Forman, quien interpreta a Nicolás de León en "Emily in Paris". La actriz explicó que inicialmente pensó que tenía amigdalitis, pero su condición resultó ser mucho más grave.



"Estoy profundamente agradecida con cada doctor y enfermera que trabajaron hasta el cansancio, y especialmente a Joali Being por responder de inmediato y quedarse a mi lado para ofrecerme traducción y apoyo vital. Gracias infinitas a mi equipo personal de héroes en casa, a Paul, mis padres y doctores por todas esas horas (ustedes saben quiénes son)", escribió Park en Instagram.