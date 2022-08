Ashton Kutcher revela que perdió la vista y la audición por una enfermedad autoinmune

El protagonista de comedias como Dude, Where's My Car? y Recién casados reveló su problema de salud en el programa Running Wild with Bear Grylls: The Challenge , de National Geographic.

"Realmente no lo aprecias hasta que se va, hasta que dices: no sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si volveré a oír, no sé si volveré a caminar. Tengo suerte de estar vivo", dijo Kutcher al aventurero Bear Grylls.