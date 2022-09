Así suena 'No hay tierra como mi tierra' con Tingo Vincenti y la orquesta La Sonora Bolivia

Fue para darle serenata a Santa Cruz, el 23 de septiembre, que Tingo Vincenti y la orquesta Sonora Bolivia subieron al escenario de Casa Grande y unieron fuerzas en una de las canciones más representativas y emocionantes para los cruceños: No hay tierra como mi tierra , del compositor Charles Suárez.

"Yooooo ... que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi Chaco y mi arenal. Yo que anduve hurgando el horizonte, alejado de mis montes, de mi gente y mi raíz. Supe que no hay cielo y no hay estrellas más cercanas y más bellas como las de mi país", arranca un Tingo que no deja de emocionar al público en cada presentación.