Axl Rose dejará de tirar el micrófono al público de sus conciertos tras herir a una espectadora

El final de los shows de Guns N' Roses , precisamente cuando Axl Rose lanzaba el micrófono al público , era uno de los momentos más esperados por sus seguidores, y que no se verán más por temas de seguridad.

Guns N' Roses se presentó en la capital australiana el martes 29 de noviembre sin ningún incidente durante el show. Sin embargo, horas más tarde, una mujer llamada Rebecca Howe declaró al medio local Adelaide Now que fue golpeada por el micrófono del cantante y mostró una fotografía en la que se le ven moretes en ambos ojos y un corte en la nariz.

"Hizo una reverencia y luego lanzó el micrófono al público… y de repente me dio justo en la nariz", explicó Howe, señalando que " ni siquiera estaba en primera fila". La aficionada dijo que un policía fuera de servicio la ayudó a alejarse de la multitud y buscar atención médica.

"Y si hubiera sido un par de centímetros a la derecha o la izquierda? Podría haber perdido un ojo… ¿Y si me diera en la boca y me rompiera los dientes. Si hubiese estado mirando hacia atrás y me hubiese dado en la cabeza, podría haberme matado", declaró la mujer.