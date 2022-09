Bad Bunny arrasa en los premios Billboard de la Música Latina

Benito Antonio Martínez Ocasio lideró las nominaciones, con 23, y su nombre retumbó en el Watsco Center durante la ceremonia que reconoce a los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina de acuerdo con las listas semanales de Billboard. Sin embargo, el artista no asistió a la gala porque alista dos conciertos, para hoy y mañana, en Los Ángeles.

"Estoy aquí para decirles que tengamos más empatías, que seamos mejores seres humanos", dijo Farruko en su discurso. "Mientras estamos celebrando unos premios, hay gente en Cuba que lo poquito que tenía lo perdieron, hay gente en Puerto Rico que lo poco que tenían lo perdieron, hay gente en la Florida que no tiene donde dormir", agregó refiriéndose a las condiciones climáticas que azotan a la región caribe.

La ceremonia de este miércoles vio un desfile de estrellas, con actuaciones de, entre otros, C hristina Aguilera, Ozuna, Camilo, Elvis Crespo, Carlos Vives y Maluma, quien aprovechó la gala para estrenar su canción Junio.

"De verdad que no me esperaba esto", dijo el artista emocionado al recibir el premio de manos de su padre. "Estoy nervioso", continuó en su mensaje de agradecimiento que incluyó amigos, familiares y colegas.

"Estoy muy agradecido", dijo el prestigiado músico, guitarra en mano, en un video transmitido en la ceremonia. "Me gustaría estar con ustedes, pero desgraciadamente el huracán no me permitió", explicó.