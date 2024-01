Barbie y Oppenheimer, entre las favoritas para los Globos de Oro

Con la temporada de premios en pleno apogeo, la industria cinematográfica se encuentra al borde de sus asientos mientras los pronósticos para los Golden Globes 2024 comienzan a tomar forma. Este año, la competencia promete ser feroz, con varias películas destacándose como favoritas para llevarse a casa el codiciado trofeo.



La película “Barbie” dirigida por Greta Gerwig se posicionó como la favorita en las nominaciones a los Globos de Oro, con un total de nueve menciones, incluyendo Mejor Película Musical o Comedia.



La cinta de la famosa muñeca también obtuvo nominaciones destacadas para Margot Robbie y Ryan Gosling, así como tres menciones por sus canciones originales. Le sigue de cerca “Oppenheimer” de Christopher Nolan, que acumula ocho nominaciones, incluyendo Mejor Película Dramática y reconocimientos para los actores Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt.

Oppenheimer, de Christopher Nolan, es también favorita para ganar los Globos de Oro

El grupo renovado de los Globos de Oro, ahora una empresa con fines de lucro



y con un cuerpo de votantes más grande y diverso, anunció las nominaciones el lunes, después de varios años problemáticos, incluido uno sin ceremonia televisada.

La ceremonia de los Globos de Oro 2024 está programada para el 7 de enero



, prometiendo ser una noche llena de glamour desde la alfombra roja de los premios. Este evento reúne a estrellas de la pantalla grande y la televisión en una velada que destaca las producciones más destacadas del año.

Los Globos de Oro no solo celebran el arte del cine y la televisión, sino que también reflejan la evolución de la industria



del entretenimiento y su impacto cultural. La ceremonia sirve como un barómetro temprano para lo que se espera en la temporada de premios, incluidos los Oscar 2024

Los premios se podrán seguir en streaming por Paramount



+ y las redes sociales de los Globos de oro.

Los votantes de los mencionados premios han aumentado a 300 miembros,



luego de la reacción violenta a un informe de 2021 en Los Angeles Times que encontró que no había ningún miembro negro en el grupo que entonces estaba compuesto por solo 87 periodistas extranjeros.

Netflix manda



La plataforma Netflix obtuvo la mayor cantidad de nominaciones en general, con 13 en total para una lista que incluía “Maestro”, “May Dec” y “Rustin”, seguida por Warner Bros., que hizo “Barbie”, “The Super Mario Bros. Movie” y “The Color Purple” con 12. “Napoleón” de Ridley Scott no fue nominada en absoluto.

NOMINACIONES



MEJOR PELÍCULA DRAMÁTICA



Anatomie d’une chute Killers of the flower moon, Maestro, Oppenheimer, Past lives y The Zone of interest



MEJOR SERIE DE TV DRAMÁTICA



1923, The Crown, The Diplomat, The Last of Us, The Morning Show y Succession



PELÍCULA DE COMEDIA O MUSICAL



Air, Barbie, American Fiction,



May December y Poor Things



LOGRO DE TAQUILLA



Barbie, Guardians of the Galaxy, vol. 3; John Wick: Chapter 4, Mission: Impossible, Taylor Swift: The eras tour yThe Super Mario Bros.



MEJOR ACTRIZ, DRAMA

Annette Benning, Cailee Spaeny,

Carey Mulligan,Greta Lee,



Lily Gladstone y Sandra Hülller

MEJOR ACTOR DRAMA

Andrew Scott, Barry Keoghan,



Bradley Cooper, Cilian Murphy,



Colman Domingo y Leonardo DiCaprio,



MEJOR SERIE DRAMA



1923, The Crown, La diplomática, The Last of Us, The Morning Show y Succession