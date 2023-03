Bella Ramsey adelantó que la segunda temporada de "The Last of Us" se estrenará entre fines de 2024 e inicios de 2025

Mientras el equipo creativo ya está trabajando en la segundo parte de la serie, recientemente Bella Ramsey adelantó que la próxima entrega de "The Last of Us" recién se estrenará finales del próximo año e inicios de 2025.

La primera temporada de "The Last of Us" se filmó en Canadá y tardó más de un año en completar su producción. Por el momento se espera que el segundo ciclo de la serie adapte la historia de The Last of Us. Part II y mantenga al elenco original, incluyendo a Ramsey como Ellie.