Blue Beetle, el sabor latino que le hacía falta al mundo de los superhéroes

Blue Beetle, el primer superhéroe de origen latino que tiene su propia película live action (Miles Morales llegó primero, pero en animación), llega a los cines del país este jueves 17 de agosto con la intención de ayudar a recomponer el maltrecho universo de DC y el cine de superhéroes en general.



¿Lo conseguirá? Quizás no, porque esa tarea es bastante compleja, pero no por ello deba ser ignorado, sino al contrario, ser valorado porque brinda una mirada al mundo de los superhéroes desde las perspectiva de los latinos.



Y esto es justamente uno de los grandes atractivos de la cinta. El Jaime Reyes de Xolo Maridueña no es el típico superhéroe que lucha contra el malo de turno solo, sino que lo hace acompañado por toda su familia. Esto es una clara alusión a la unidad de las familias latinas.



Al lado de Maridueña, otros actores y actrices de origen latino refuerzan la propuesta: Adriana Barraza, Elpidia Carrillo, Damián Alcázar George López y Belissa Escobedo.



Y cómo no podía ser de otra manera, las referencias a la cultura latina y sobretodo a la mexicana, no podían faltar. Macario, María la del bario y El Chapulín Colorado hacen acto de presencia en forma de frases o secuencias de video. Además, en la banda sonora abundan canciones de referentes de la música latina.



Su trama no es demasiada complicada o presentuosa. Es la del típico personaje en horas bajas que por azares del destino obtiene superpoderes. Lo que la diferencia del resto es que se ha planteado como una comedia de acción, siendo esto un gran acierto. Sus escenas de acción son convincentes y divertidas. Sus efectos de CGI son más que aceptables.



En definitiva, Blue Beetle se distingue de otras entregas de superhéroes por su sabor latino. Es divertida, emocional y con escenas de acción increíbles. Merece la pena darle una oportunidad en el cine.