Boliviano empieza a producir para grupos musicales en Estados Unidos

No es una celebridad, no aún, pero las obligaciones de migrante no han logrado desviarlo del camino de la música.

Jorge Enrique Ampuero se fue a Estados Unidos y en los últimos dos años de su estadía ha producido, tanto para presentaciones en vivo como para grabaciones, para un par de bandas locales, principalmente Closer to the Ocean, además de producir los shows en vivo del Hard Rock Cafe Hollywood, FL, del Guitar Hotel.

Closer to the Ocean es una banda que ya lleva varios años en la movida local del sur de Florida. Empezó como un dúo y fue evolucionando hasta llegar a la formación actual, con cuatro integrantes. Ha tocado en los escenarios más importantes de la música indie de la región, como Revolution Live, en Fort Lauderdale, Voltaire, en West Palm Beach, y Las Rosas, en Miami.



En Bolivia

La aspiración de Jorge es entrar al monstruo musical en Estados Unidos. Mientras vivió en Bolivia tocó con Animal de Ciudad, tuvo presentaciones en la Casa de la Cultura, el Museo de Arte Contemporáneo; y en Equinoccio y Alive en La Paz. También participó en festivales, como la Feria de libro en La Paz y el Llajta Rock en Cochabamba.

"Esta es la industria musical más grande del mundo, hay mucha competencia, pero con los logros que acumulé como parte de Animal de Ciudad ya fue más fácil entrar y ser parte de esta movida, primero en Florida, y luego en otras partes del país", compartió.