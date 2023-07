Britney Spears acusa a guardia de seguridad de un jugador de la NBA por supuesta bofetada

Según su testimonio, para llamar la atención de Wembanyama, la cantante de "Oops!... I Did It Again" le dio "una palmada en el hombro" al jugador y después de ello el guardia de seguridad del atleta la abofeteó "sin mirar hacia atrás" al punto de casi "noquearla", provocando que sus gafas salieran de su cara.

"Una persona me agarró por detrás, no por los hombros, y yo no podía detenerme. No vi lo que pasó, sé que la alejaron aunque no sé con cuánta fuerza", dijo el deportista.