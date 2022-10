Cantante Amaia Montero preocupa con una imagen y su entorno confirma que pasa etapa "complicada"

El fin de semana, la cantante, de 46 años, subió una foto en la que luce demacrada. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", escribió junto a la imagen, generando más de 50 mil reacciones, entre las que hubo palabras de aliento de colegas de la música y seguidores.

"Solo le corresponde a ella decir algo, si es que tiene o quiere decir algo. No deja de ser su vida privada. Es muy sensible, y no lo ha pasado nada bien en algunos momentos. No solo por las críticas de las redes y el físico y demás, sino por la muerte de su padre", expresó.