"Celebridad": el k-drama de Netflix que revela el lado oscuro del mundo de los influencers

En un camino que se inició cuando A-ri era la simple vendedora de cosméticos Bibidia y en su vida reaparece Oh Min-hye (Jun Hyo-seong), su amiga en la secundaria de hace varios años.

De c uando la protagonistaera una adolescente rica que podía regalarle a su amiga su costosa mochila Burberry, antes de que su adinerada familia lo perdiera todo.

Y también gracias a su sinceridad, un rasgo que es crucial para llamar la atención del joven empresario Han Jun-kyung (Kang Min-hyuk) y la elegante y sensible Yoon Si-hyeon (Lee Chung-ah)

"Fiel a su título, Celebrity cuenta con numerosos cameos de personalidades coreanas, incluyendo a Seol In Ah de Business Proposal, Lee Jun Ho de King the Land e Yuqi, miembro del grupo de K-pop (G)I-dle, entre muchos otros", comenta el portal argentino Infobae