Ciberbullying: Un problema que no se detiene y que la niñez y la adolescencia sufre en silencio

Zegarra detalló que el acoso cibernético no es un delito en el país y que este tipo de violencia empieza con detalles pequeños, como una foto tomada a un menor de edad tocándose la nariz. “Luego crean memes, se hacen la burla con la imagen y la hacen viral. El afectado empieza a sufrir ciberbullying, que no es un delito en el país”, explicó el abogado.

La mamá de Lorena todavía no puede recuperarse de la desgracia en la que cayó su hija. Ella relató que la jovencita le decía que no quería vivir tras recibir las burlas por las imágenes retocadas que se volvieron virales. “Escuchar a tu hija que no quiere vivir tras sufrir ese tipo de acoso es lo peor que le puede pasar a una madre o a un padre. No se lo deseo a nadie. Mi hija sufrió mucho y tuvimos que llegar al extremo de cambiarla de colegio porque ya no podía compartir con las personas que creía que eran sus amigos”, relató.