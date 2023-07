Cinco jóvenes que sueñan con ser artistas y lidian con las limitaciones y prejuicios

Rebeca Arnéz, que ingresó este año a la carrera, obtuvo la distinción a mejor pintura con un cuadro de óleo sobre lienzo en el que abordó la técnica de la biodiversidad. “Admiro las obras de Rosmery Mamani, Lorgio Vaca y Herminio Pedraza, me hacen sentir que si es posible hacer arte en el país”, destacó la joven artista, que es autodidacta, y llegó hace dos años desde La Paz a la ciudad. “En mi familia no hay nadie que esté en este rubro y no les gusta la idea de que estudie arte porque creen que no hay salida laboral, pero a mí no me gusta solo para hacerlo de vez en cuando, sino que me apasiona como una profesión”, señaló.