Claudia Ulloa, escritora peruana: “Hay que mirar a los animales con más amor y menos distancia”

Fue un salto progresivo y la intuición tuvo que ver durante el proceso. Me tomó más de cinco años escribir esta novela; aunque cuando empecé a escribir no sabía bien cómo iba a desarrollar la historia. Esta novela tiene una estructura desigual, pero, al principio del proceso de escritura la fui armando con una serie de narraciones breves que si bien no son una serie de cuentos, esa familiaridad con la brevedad la tengo desde siempre. Creo que siempre escribo desde fragmentos sin importar el género, sea cuento o novela parto siempre desde alguna imagen o voz.

Me gustan mucho los animales, los quiero y los admiro y aprecio en el sentido más estricto de la palabra. Hay que mirarlos con más amor y menos distancia. Por ejemplo, los gatos tienen distintas miradas. No se les llama individuos, pero los percibo así, como seres individuales: a los gatos, los perros y a los animales en general. Tienen también una forma de comportarse que claro que tiene que ver con su especie, pero también hay rasgos muy particulares. He tenido un gato y he observado a las mascotas de mis familiares y amigos, y a los animales en la calle. Siempre he notado su presencia y creo que a partir de allí es donde surge la posibilidad de comunicarnos. Creo que cuando hay una presencia viva, orgánica, existe entonces la posibilidad de establecer una comunicación. No solo nos comunicamos con las palabras, también por lo sensorial. Un animal enfermo, por ejemplo, igual que los humanos, tiene un olor distinto, sus ladridos o maullidos cambian, su pelaje es distinto al de un animal sano. A partir de este olor o del tacto entendemos esa dolencia y creo que ese entendimiento es el inicio de una comunicación.