Clyo Mendoza: “La venganza es el motor de varias de las tragedias de la historia humana, pero también de cambios radicales”

Clyo Mendoza es una de las nuevas y destacadas voces de la literatura latinoamericana. Entre otros reconocimientos, fue galardonada con el prestigioso premio Sor Juana Inés de la Cruz (2018) por su poemario “Silencio”. La escritora mexicana ha centrado su trabajo en la poesía, pero en 2021 lanzó su primera novela “Furia”, relato que ha editado en Bolivia Dum Dum Editora y que ha sido una de las novedades que presentó este año en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra y se puede encontrar en el estand de Nuevo Milenio.





Clyo Mendoza, que se encuentra actualmente en España, accedió a conversar con EL DEBER, acerca de cómo se gestó “Furia”





Tienes una importante y destacada trayectoria como poeta ¿Qué te animó a dar el salto al género narrativo?

Creo que no fue algo que hiciera con malicia. La historia me estaba pidiendo ser más explícita y cuando escribía no estaba pensando en géneros sino en que la voz de los personajes fuera clara, que lo que necesitaban decir fuera enunciado. Creo, además, que a veces la estructura de una obra puede volverse su propia atadura.





¿Cuál fue el origen de la historia de Furia? ¿Qué te inspiró para narrar esa historia?

De inicio por las similitudes que encuentro entre la historia de mi familia y las del resto de las familias que conozco. Intrigas, incesto, traiciones, son más contundentes cuando la sangre está de por medio. El trauma se extiende de generación en generación. También en mi árbol genealógico hubo uno o más Vicentes Barrera. Pensaba: cuando invocamos a nuestros ancestros ¿a quiénes llamamos realmente? ¿A los perversos o a los iluminados?





La novela aborda temas como la violencia de género y la venganza. ¿Por qué decidiste explorar esas temáticas?

Porque están latentes en el contexto sociopolítico de mi país y por tanto en mi historia personal. Son heridas colectivas que forman parte del cuerpo individual. La venganza, por otro lado, es el motor de varias de las tragedias de la historia humana, pero también de cambios radicales en la historia del mundo. El pueblo de mi madre, por ejemplo, quedó casi vacío por una venganza que terminó por destruir toda una población. Por eso mi familia migró, pero por eso yo estoy aquí.





¿Realizaste alguna investigación para retratar de manera realista los problemas sociales y las circunstancias que enfrentan tus personajes?

Leí muchos libros de hombres que considero "perversos". No puedo ignorar esa raíz oscura, no puedo negar que ha abastecido también de conocimiento, que la inteligencia. el conocimiento mismo, no están ligados exclusivamente a la bondad y que ambos no son exclusivos de la edificación, sino que han destruido. Leí e investigué mucho, por ejemplo, a Hans Bellmer, sus tratados sobre el cuerpo femenino enloquecido, disociado, y el impacto de sus obras en la vanguardia surrealista. Pocos saben que para conseguir el fulgor de su obra terminó por enloquecer a su propia esposa, Unica Zürn, que se defenestró frente a él, que ya en silla de ruedas, no pudo hacer nada para detenerla. Esa fue una venganza magistral, salvo porque la revancha de él fue mandar a enterrarse junto a ella tras su propia muerte y plantó encima de ambos un epitafio que decía: "te seguiré hasta en la muerte". También leí muchísimo sobre la milicia, sobre el entrenamiento militar, el adoctrinamiento en los campos militares, y sobre el deber en el arquetipo masculino que construyen las naciones e imponen en sus ciudadanos/soldados con el miedo latente e imperenne hacia la guerra.





"Furia" es descrita como una historia marcada por elementos de suspenso y tensión emocional. ¿Cómo lograste hilvanar ambas cosas?

Creo que los saltos de tiempo de un pasado aparentemente lejano al nuestro hacia el mundo contemporáneo, casi inmediato a nosotros, era necesario para generar cierto terror de que las cosas abominables siguen sucediendo. Creo que quería sacudir con eso a quien leyera, para mirar que más allá de los privilegios de la tecnología y las promesas de la evolución que suponen ir hacia el futuro, el mundo sigue padeciendo de las mismas cosas que en el inicio de los tiempos. Diluir esa seguridad, diluir la "realidad objetiva" es, sin duda, generar tensión emocional.





Desde la primera edición hasta esta nueva en Dum Dum, “Furia” ha tenido críticas positivas ¿Cuál ha sido tu reacción ante la respuesta del público? ¿Hay algunas reacciones que te hayan sorprendido?

Siempre me sorprendió que siendo Furia un libro "raro" le hubiese ido tan bien. No sé si fue por contagio que las críticas fueron positivas o si auténticamente el libro fue entendido, pero estoy agradecida por la buena recepción, entre otras cosas porque la interacción ha sido profundamente nutritiva, porque me ha hecho sentirme útil y porque al mismo tiempo a mí me permite seguir haciendo lo mejor que sé hacer bien en el mundo.

¿Cómo esperas que sea recibida “Furia” por los lectores bolivianos?

Espero que les interpele, pedir más sería demasiado ambicioso, aunque me gustaría más, por supuesto . Me gustaría que comprasen el libro porque así posibilitan no sólo que mi trabajo continúe sino que Dum Dum, que es una editorial imprescindible en Latinoamérica, continúe publicando libros.

​





Furia de Clyo Mendoza