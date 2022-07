Comic-Con está de regreso, y los fans de Westeros y de Tolkien también

- Anillos vs. Tronos -

Sus estrellas estarán en la Sala H inmediatamente después de una presentación cinematográfica de Warner Bros Pictures, compañía hermana de HBO, que trae al actor Dwayne "The Rock" Johnson promocionando su venidera película de superhéroes "Black Adam."

Disney aún no ha revelado su programa para la Sala H, pero se rumorea que finalmente revele la muy anticipada secuela "Pantera Negra 2".

Esta Comic-Con también incluirá un adiós para el éxito de AMC "The Walking Dead", con la apocalíptica serie despidiéndose con su última temporada al tiempo que lanza la serie derivada "Tales of the Walking Dead".