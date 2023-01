Cómo ver las ganadoras de los Globos de Oro en Bolivia

Mejor drama: The Fabelmans (No disponible)

Mejor dirección: Steven Spielberg por The Fabelmans (No disponible)

Mejor comedia o musical: Los espíritus de la isla (próximamente en cines)

Mejor actor principal: Austin Butler por Elvis (HBO Max)

Mejor actriz principal: Cate Blanchett por Tár (No disponible)

Mejor actor secundario: Ke Huy Quan por Todo en todas partes al mismo tiempo (No disponible)

Mejor actriz secundaria: Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever (desde el 1 de febrero en Disney+)

Mejor actriz en una película, musical o comedia: Michelle Yeoh por Todo en todas partes al mismo tiempo (No disponible)

Mejor mejor actor en una película, musical o comedia: Colin Farrell por Los espíritus de la isla (próximamente en cines)

Mejor película animada: Pinocchio (Netflix)