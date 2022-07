Creadores de Stranger Things trabajan en un nuevo proyecto live action de “Death Note”

El nuevo proyecto no tendrá ninguna relación con la película live action de “Death Note” , que la plataforma de streaming estrenó en 2017, la cual es considerada todo un despropósito por los fans. A pesar de la buena noticia, no hay información sobre la fecha de estreno o los actores involucrados.

Además de la película de Netflix, “Death Note” cuenta con otras tres adaptaciones japonesas a la pantalla grande: “Death Note” (2006), “Death Note: The Last Name” (2006) y “L change the world” (2008).