Cyndi Lauper anuncia su gira de despedida

Cyndi Lauper , la cantante de 70 años, anunció su retiro de los escenarios con la gira ‘Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour’ . Esta gira de despedida abarcará 23 ciudades durante el otoño, siendo la primera serie significativa de actuaciones de Lauper en más de una década, según un comunicado de prensa de LiveNation.

La gira incluye una presentación en el Madison Square Garden de Nueva York. La noticia fue compartida en Instagram por LiveNation, acompañada de un video de Lauper actuando en el Tonight Show With Johnny Carson y otros momentos memorables de su carrera.



Además del Madison Square Garden, la gira también tendrá paradas en el Bridgestone Arena de Nashville, el Intuit Dome de Los Ángeles, el Acrisure Arena en Palm Desert, el Chase Center de San Francisco y el Fox Theatre de Detroit, según el comunicado.



El anuncio de la gira coincide con el estreno del documental "LET THE CANARY SING", que explora la vida y carrera de Lauper. El documental se estrenará exclusivamente en Paramount+ en Estados Unidos y Canadá el martes 4 de junio. Para celebrar estos logros, se llevará a cabo un evento en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, con una proyección privada del documental y una sesión de preguntas y respuestas, según CNN.



En una entrevista con USA Today, Lauper describió la coincidencia del estreno del documental y la gira como "una tormenta perfecta". Señaló que esta será una gira por estadios, algo que no había hecho en mucho tiempo, y expresó su deseo de agradecer y celebrar con sus fans. "No creo que físicamente dentro de cinco años esté tan bien, pero ahora puedo hacerlo”, comentó Lauper.



La cantante prometió dar a sus fans su "mejor versión" en esta gira, que incluirá sus mayores éxitos y una combinación de arte y efectos visuales en movimiento. "Será la gira divertida del 24", afirmó.